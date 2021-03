Bugo a Sanremo 2021, fuori Morgan reagisce così (Di giovedì 4 marzo 2021) La reazione di Morgan su Instagram durante l’esibizione di Bugo al Festival di Sanremo 2021 Dopo l’abbandono del palco durante la kermesse lo scorso anno in seguito al litigio con Morgan che costò ai due artisti la squalifica da Sanremo, Bugo ieri sera si è esibito sul palco dell’Ariston con la canzone con “E invece sì“. In contemporanea, su Instagram, l’ex partner musicale di Bugo, Morgan ha lanciato il suo videoclip del brano modificato che cantò l’anno scorso a Sanremo. Ecco cosa ha scritto Morgan su Instagram durante l’esibizione di Bugo: prima ha pubblicato il Palazzo della Civiltà di Roma, con l’iscrizione modificata mettendo il testo del brano dello scorso anno: “Le brutte ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 marzo 2021) La reazione disu Instagram durante l’esibizione dial Festival diDopo l’abbandono del palco durante la kermesse lo scorso anno in seguito al litigio conche costò ai due artisti la squalifica daieri sera si è esibito sul palco dell’Ariston con la canzone con “E invece sì“. In contemporanea, su Instagram, l’ex partner musicale diha lanciato il suo videoclip del brano modificato che cantò l’anno scorso a. Ecco cosa ha scrittosu Instagram durante l’esibizione di: prima ha pubblicato il Palazzo della Civiltà di Roma, con l’iscrizione modificata mettendo il testo del brano dello scorso anno: “Le brutte ...

