Barbara D’Urso, la foto che tutti attendevano: “Un po’ di tempo fa” (Di giovedì 4 marzo 2021) Barbara D’Urso ha postato sui social la foto con il personaggio del momento: “Un po’ di tempo fa”, ecco di chi si tratta Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è un vero e proprio pilastro di Mediaset e conduce solo programmi di successo. Da Pomeriggio Cinque a Live L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 marzo 2021)ha postato sui social lacon il personaggio del momento: “Un po’ difa”, ecco di chi si trattaè una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è un vero e proprio pilastro di Mediaset e conduce solo programmi di successo. Da Pomeriggio Cinque a Live L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - feelingdimerda : RT @vivereconlansia: In un'altra vita fatemi essere Barbara zorpa d'Urso #tzvip - nonsocomesto : RT @vivereconlansia: In un'altra vita fatemi essere Barbara zorpa d'Urso #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News