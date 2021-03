Aspettando i duetti di Sanremo 2021, i ricordi dei Big dei festival visti da piccoli (Di giovedì 4 marzo 2021) La serata dedicata ai cantautori e alla storia del festival formato duetti è sempre la più emozionante di Sanremo, anche più emozionante della finale. Ancora oggi, questa kermesse è uno dei pochi appuntamenti che riuniscono tutta la famiglia davanti a uno stesso televisore, indipendentemente da gusti e fasce d'età. Quanto sia pervasiva lo vedi se ne ripercorri le edizioni a ritroso: è raro che non se ne ricordi il brano vincitore o il tormentone, oppure un'immagine, un aneddoto, un look. Vale anche per chi oggi fa il musicista, così, in attesa di ascoltare i duetti sui brani selezionati quest'anno, abbiamo cercato di viaggiare nel tempo con qualcuno tra i big. (Servizio di Valentina Caiani, montaggio di Marika Sarzi Sartori) Sono sei artisti, ma già evidenziano qualche trend: l'ospite della seconda ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) La serata dedicata ai cantautori e alla storia delformatoè sempre la più emozionante di, anche più emozionante della finale. Ancora oggi, questa kermesse è uno dei pochi appuntamenti che riuniscono tutta la famiglia davanti a uno stesso televisore, indipendentemente da gusti e fasce d'età. Quanto sia pervasiva lo vedi se ne ripercorri le edizioni a ritroso: è raro che non se neil brano vincitore o il tormentone, oppure un'immagine, un aneddoto, un look. Vale anche per chi oggi fa il musicista, così, in attesa di ascoltare isui brani selezionati quest'anno, abbiamo cercato di viaggiare nel tempo con qualcuno tra i big. (Servizio di Valentina Caiani, montaggio di Marika Sarzi Sartori) Sono sei artisti, ma già evidenziano qualche trend: l'ospite della seconda ...

DellRemo : Aspettando la serata dei duetti @SanremoRai #sanremo2021 #calendariodellavventodisanremo - Iperlobi : RT @lusurpateur_: In tutto questo io sto solo aspettando la mia preferita finora - Madame - che domani nella serata cover e duetti farà Pri… - Ggmar00 : RT @lusurpateur_: In tutto questo io sto solo aspettando la mia preferita finora - Madame - che domani nella serata cover e duetti farà Pri… - lellinara : RT @lusurpateur_: In tutto questo io sto solo aspettando la mia preferita finora - Madame - che domani nella serata cover e duetti farà Pri… - lusurpateur_ : In tutto questo io sto solo aspettando la mia preferita finora - Madame - che domani nella serata cover e duetti fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando duetti SANREMO Festival 2021, ecco tutti i duetti e le canzoni della serata cover Bugo con i TIMgate Sanremo 2021, terza serata: un ruolo inedito per Ibrahimovic Giovedì sera Zlatan Ibrahimovic sarà di nuovo sul palco con due ospiti speciali: al pubblico verrà mostrato un aspetto particolare e intimo della sua amicizia con Mihajlovic ...

Parma-Inter, stasera su Sky si chiude la 25esima giornata di Serie A Parma-Inter chiude la 25esima giornata di Serie A: ecco come seguire in diretta tv e streaming la partita con calcio di inizio alle 20.45 ...

Giovedì sera Zlatan Ibrahimovic sarà di nuovo sul palco con due ospiti speciali: al pubblico verrà mostrato un aspetto particolare e intimo della sua amicizia con Mihajlovic ...Parma-Inter chiude la 25esima giornata di Serie A: ecco come seguire in diretta tv e streaming la partita con calcio di inizio alle 20.45 ...