Arriva lo spin-off di Bosch | a anno dalla chiusura annunciata una nuova serie col cast originale

L'ultimo in ordine di tempo è lo spin-off di Bosch, annunciato da IMDb TV: in un momento storico in cui recuperare titoli conclusi con nuove stagioni sembra diventata la norma, il servizio di streaming di Amazon ha appena comunicato di aver ordinato una nuova serie spin-off dell'acclamato format di Amazon Original la cui chiusura era stata annunciata appena un anno fa. Basato sui libri best seller di Michael Connelly, le riprese dello spin-off di Bosch inizieranno entro la fine dell'anno: le star della serie originale Titus Welliver, Mimi Rogers e Madison Lintz riprenderanno i loro ruoli per quella che di fatto sarà una settima e ...

