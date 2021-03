Antonio Colasanto | laureato in Chimica e primo finalista di Masterchef

(Di giovedì 4 marzo 2021)è un concorrente della decima edizione del realityin lotta per il famoso titolo did’italia.è nato il 20 agosto del 1994 a Pisa, ma si è trasferito a Novara dove vive già da anni. Alla giovane età di 26 anni,, è un dottorando ein. La passione per la cucina lo ha spinto a partecipare ed è stato notato, fin dai Live Coooking, anche dalla giuria formata da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Nel 2019 ha conseguito la laurea ine Tecnologie Farmaceutiche, all’Università del Piemonte L’orientale Amedeo Avogadro, con il massimo dei voti. Concluso ...

AndreaPelagatti : Antonio #Colasanto #MasterChef Chi è: fidanzata, moglie, figli, età, carri... - novaratwitta : Il novarese Antonio è il secondo finalista della decima edizione di @MasterChef_it -

è uno dei quattro finalisti di MasterChef Italia 2021. Conoscenza delle materie prime, freddezza nell'affrontare le sfide e organizzazione sul proprio piano di lavoro sono le ...Sono rimasti in quattro nella cucina di MasterChef : Francesco Aquila (34 anni),(26 anni), Monir Eddardary (29 anni) e la giovanissima Irene Volpe (21 anni). Chi tra loro verrà ...Antonio Colasanto è uno dei quattro finalisti di MasterChef 2021. Sarà il vincitore? Freddo e razionale in cucina, ha superato ogni prova.Stasera l’ultima puntata del talent culinario di Sky. Quattro i concorrenti in gara che dovranno misurarsi con i piatti di due grandi chef stellati, Chicco Cerea e Mauro Colagreco ...