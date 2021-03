Alessandro Cattelan dice addio a Sky e sbarca in Rai: il programma pensato per lui (Di giovedì 4 marzo 2021) Che Alessandro Cattelan potesse dire addio a Sky lo si vociferava da tempo. Due anni fa c’era addirittura chi parlava di un Sanremo 2020 condotto dall’ex padrone di casa di X Factor, che in un’intervista a La Stampa dichiarò: “Io a Sanremo 2020? Diciamo che se ne parla. E la cosa mi fa piacere. Posso dire che in questo periodo le proposte non mancano“. Discorso ripreso nel 2020, quando Il presentatore rivelò di aver parlato con la Rai di un possibile Festival condotto da lui: “Ne abbiamo parlato seriamente, sì, e devo dire che essere preso in considerazione per condurlo è già un bel riconoscimento. Non c’è stata però una trattativa formale, non mi è mai arrivato un foglio di carta con su scritto: ‘Fai Sanremo? Sì/No’. Però ne abbiamo parlato, questo sì. E ci siamo scambiati pensieri e opinioni. Faceva parte di un discorso credibile. Ma ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 marzo 2021) Chepotesse direa Sky lo si vociferava da tempo. Due anni fa c’era addirittura chi parlava di un Sanremo 2020 condotto dall’ex padrone di casa di X Factor, che in un’intervista a La Stampa dichiarò: “Io a Sanremo 2020? Diciamo che se ne parla. E la cosa mi fa piacere. Posso dire che in questo periodo le proposte non mancano“. Discorso ripreso nel 2020, quando Il presentatore rivelò di aver parlato con la Rai di un possibile Festival condotto da lui: “Ne abbiamo parlato seriamente, sì, e devo dire che essere preso in considerazione per condurlo è già un bel riconoscimento. Non c’è stata però una trattativa formale, non mi è mai arrivato un foglio di carta con su scritto: ‘Fai Sanremo? Sì/No’. Però ne abbiamo parlato, questo sì. E ci siamo scambiati pensieri e opinioni. Faceva parte di un discorso credibile. Ma ...

_scansafatiche_ : Alessandro Cattelan condurrà un programma su Rai1 ripeto Alessandro Cattelan condurrà un programma su Rai1. Mi sentite gridareeeeeee ?? - CIAfra73 : Alessandro Cattelan lascia Sky e arriva su #Rai1: ecco l'indiscrezione con tutti i dettagli! - lamiky78 : ALESSANDRO CATTELAN LASCIA SKY E SBARCA IN RAI: PER LUI UN PROGRAMMA IN PRIME TIME SU RAI1 - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #AlessandroCattelan (che ricordo mi ha bloccato su Twitter ??) goes to Rai Uno - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: ALESSANDRO CATTELAN LASCIA SKY E SBARCA IN RAI: PER LUI UN PROGRAMMA IN PRIME TIME SU RAI1 -