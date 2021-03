Aiello sceglie l’ironia: “Ho riso tantissimo con i meme” (Di giovedì 4 marzo 2021) L’artista di Cosenza si è esibito nella prima serata Ph. Credit Gabriele Grecis Aiello sceglie l’ironia, sorride e ride dopo la sua performance canora della prima serata del Festival di Sanremo in cui ha presentato “Ora”. Tantissimi sono state le gif e i meme sul web per una esibizione in cui l’artista non ha brillato anche, come spiega in virtù dell’emozione ma anche per la voglia enorme di esibirsi dopo mesi lontano da un palco. Un ragazzo come me arrivato su quel palco che ha iniziato a surfare queste onde incredibili, che il palco di Sanremo ti da. È stato incredibile, molto emozionante e sul finale ho un po’ straripato oltremodo ed è stata una occasione per gli utenti social per divertirsi e quindi guardo meme che mi hanno fatto collassare. Dopo questa oda è stato bello e rincuorante che la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 marzo 2021) L’artista di Cosenza si è esibito nella prima serata Ph. Credit Gabriele Grecis, sorride e ride dopo la sua performance canora della prima serata del Festival di Sanremo in cui ha presentato “Ora”. Tantissimi sono state le gif e isul web per una esibizione in cui l’artista non ha brillato anche, come spiega in virtù dell’emozione ma anche per la voglia enorme di esibirsi dopo mesi lontano da un palco. Un ragazzo come me arrivato su quel palco che ha iniziato a surfare queste onde incredibili, che il palco di Sanremo ti da. È stato incredibile, molto emozionante e sul finale ho un po’ straripato oltremodo ed è stata una occasione per gli utenti social per divertirsi e quindi guardoche mi hanno fatto collassare. Dopo questa oda è stato bello e rincuorante che la ...

