Uomini e Donne, Samantha Curcio: “In amore ho toccato il fondo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tronista solo da qualche settimana, Samantha Curcio è riuscita a convincere Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e Donne che al programma concentrato sui sentimenti mancasse una figura curvy. La neo tronista dalle forme accentuate, decisamente lontana dai canoni solitamente visibili in tv, ha raccontato nel video di presentazione di cercare un uomo che la ami per il suo modo d’essere, le sue curve le piacciono e non è disposta a cambiarle per amore. Samantha non ha negato che non essere perfettamente normopeso nella vita non le ha creato dei problemi, ma lei si piace e si sente bene e non ritiene opportuno adeguarsi per forza a dei canoni di bellezza che non le appartengono di natura. La tronista ha sempre puntato sulla simpatia e ha anche scherzato sul fatto che ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tronista solo da qualche settimana,è riuscita a convincere Maria De Filippi e tutta la redazione diche al programma concentrato sui sentimenti mancasse una figura curvy. La neo tronista dalle forme accentuate, decisamente lontana dai canoni solitamente visibili in tv, ha raccontato nel video di presentazione di cercare un uomo che la ami per il suo modo d’essere, le sue curve le piacciono e non è disposta a cambiarle pernon ha negato che non essere perfettamente normopeso nella vita non le ha creato dei problemi, ma lei si piace e si sente bene e non ritiene opportuno adeguarsi per forza a dei canoni di bellezza che non le appartengono di natura. La tronista ha sempre puntato sulla simpatia e ha anche scherzato sul fatto che ...

