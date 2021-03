Ultime Notizie Roma del 03-03-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e con Ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ti ha firmato il nuovo dpcm anti-covid sarà in vigore da sabato al 6 aprile dopo Pasqua la principale novità riguarda le scuole che saranno chiuse nelle zone rosse o dove l’incidenza del virus è di 250 casi per 100.000 abitanti oltre tre milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa se i governatori disporranno la sospensione delle attività in presenza le misure sono state illustrate dei ministri speranza in Germania dal Presidente dell’istituto superiore di sanità Ferro ci sono segnali robusti di ripresa della curva ha detto il ministro della Salute mentre la ministra delle regioni ha sottolineato il cambio di metodi di condivisione rispetto al governo Ponte delle nuove norme contro studia il nuovo corto di Movimento 5 Stelle per recuperare il dialogo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021)dailynews radiogiornale e con Ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ti ha firmato il nuovo dpcm anti-covid sarà in vigore da sabato al 6 aprile dopo Pasqua la principale novità riguarda le scuole che saranno chiuse nelle zone rosse o dove l’incidenza del virus è di 250 casi per 100.000 abitanti oltre tre milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa se i governatori disporranno la sospensione delle attività in presenza le misure sono state illustrate dei ministri speranza in Germania dal Presidente dell’istituto superiore di sanità Ferro ci sono segnali robusti di ripresa della curva ha detto il ministro della Salute mentre la ministra delle regioni ha sottolineato il cambio di metodi di condivisione rispetto al governo Ponte delle nuove norme contro studia il nuovo corto di Movimento 5 Stelle per recuperare il dialogo ...

