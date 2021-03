Tiziano Renzi e Laura Bovoli a processo, depositata memoria integrativa per rafforzare le accuse contro i genitori dell’ex premier (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quaranta pagine per rafforzare le accuse nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli. È la memoria integrativa depositata in giornata dal procuratore aggiunto della Procura di Firenze Luca Turco nel corso dell’udienza preliminare del procedimento sul fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv, in cui sono imputati entrambi i genitori dell’ex presidente del Consiglio e attuale senatore nonché leader di Italia Viva. Oltre a Tiziano Renzi e Laura Bovoli nello stesso procedimento sono imputate altre 16 persone, accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta e emissione di false fatture. L’udienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quaranta pagine perlenei confronti di. È lain giornata dal procuratore aggiunto della Procura di Firenze Luca Turco nel corso dell’udienza preliminare del procedimento sul fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv, in cui sono imputati entrambi ipresidente del Consiglio e attuale senatore nonché leader di Italia Viva. Oltre anello stesso procedimento sono imputate altre 16 persone, accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta e emissione di false fatture. L’udienza ...

