Sassuolo-Napoli 3-3 | De Zerbi | “Dovevamo vincere Io qui tanti anni? Può essere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Oggi abbiamo fatto una grande partita e, ma ilha giocatori che ti possono risolvere la partita da un momento all’altro. Per il coraggio che abbiamo avuto dà fastidio non aver preso i tre punti: credo che ce lo saremmo meritato. L’ambizione è quella di far bene, davanti abbiamo sette squadre forti che hanno tutto di più e questo è un dato di fatto. Tuttavia questo non deveun alibi per non fare il massimo”. Lo ha detto Roberto De, allenatore del, dopo il pareggio per 3-3 contro il. “Io chiedo ai miei ragazzi di giocare con coraggio – prosegue il tecnico dei neroverdi a DAZN – Insigne è forte, per questo non siamo riusciti a fermarlo. L’idea era quella di non fargli ricevere mai la palla, non ...