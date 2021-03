Sanremo scontenta tutti | critiche degli atei sul gesto di Amadeus e dei cristiani sull’esibizione di Achille Lauro

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Per chi ha già seguito un Festival dio semplicemente ha vissuto tramite la narrazione giornalistica la settimana dedicata alla musica italiana, non è una novità che la kermesse canora sia accompagnata daesterne per qualcosa che accade sul palco. Nella prima serata sono stati due i momenti che hanno generato: l’ingresso die l’esibizione di. Se sulla presenza scenica del cantante come possibile motivo di discussione c’erano pochi dubbi già da principio: già lo scorso anno le scelte stilistiche e di abbigliamento dell’artista avevano portato a numerose polemiche. La polemica sull’ingresso in scena di, invece, in molti non se la sarebbero aspettata. Lead ...