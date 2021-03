Sanremo 2021, perché Irama stasera è registrato (Di mercoledì 3 marzo 2021) perché Irama questa sera, 3 marzo, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 è registrato? Il caso del giorno è rappresentato proprio dal cantante uscito da Amici. Due suoi collaboratori, infatti, sono risultati positivi al Covid per cui lui, a norma di regolamento, si sarebbe dovuto ritirare per mettersi in quarantena. Il direttore artistico Amadeus, però, ha proposto una modifica del regolamento del Festival, che è stato accolto dagli altri 25 Big in gara e dalle loro case discografiche. Irama resta in gara ma non si esibirà all’Ariston (per rispettare la quarantena, essendo entrato in contatto con persone positive). Per questo motivo stasera viene mandato in onda il video dell’esibizione registrata alla prova generale. Questo varrà anche per il brano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021)questa sera, 3 marzo, durante la seconda serata del Festival di? Il caso del giorno è rappresentato proprio dal cantante uscito da Amici. Due suoi collaboratori, infatti, sono risultati positivi al Covid per cui lui, a norma di regolamento, si sarebbe dovuto ritirare per mettersi in quarantena. Il direttore artistico Amadeus, però, ha proposto una modifica del regolamento del Festival, che è stato accolto dagli altri 25 Big in gara e dalle loro case discografiche.resta in gara ma non si esibirà all’Ariston (per rispettare la quarantena, essendo entrato in contatto con persone positive). Per questo motivoviene mandato in onda il video dell’esibizione registrata alla prova generale. Questo varrà anche per il brano ...

