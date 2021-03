Sanremo 2021, le pagelle dei look della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Partito. L'attesissimo (e mai come quest'anno) 71esimo Festival di Sanremo 2021 è finalmente cominciato. E tra gag, big in gara, ospiti, e ovviamente canzoni, è la scelta degli abiti da parte di ogni artista che ha catturato la nostra attenzione. Perché l'elezione non è mai casuale. Da Diodato a Renga, abbiamo passato in rassegna i vari look. Diodato Il vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo ha qualche incertezza nel cantare ma vince nello stile seppur nella comfort zone di un classico tuxedo Giorgio Armani. Voto: 7 Diodato Sanremo / IPAColapesce e Dimartino Entrambi in abito monopetto, uno celeste l’altro glicine, con camicia in tono, Dolce & Gabbana. Abbandonato il solito nero, il duo colora il palco con un pezzo rétro assolutamente vincente. Voto: ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Partito. L'attesissimo (e mai come quest'anno) 71esimo Festival diè finalmente cominciato. E tra gag, big in gara, ospiti, e ovviamente canzoni, è la scelta degli abiti da parte di ogni artista che ha catturato la nostra attenzione. Perché l'elezione non è mai casuale. Da Diodato a Renga, abbiamo passato in rassegna i vari. Diodato Il vincitorescorsa edizione del Festival diha qualche incertezza nel cantare ma vince nello stile seppur nella comfort zone di un classico tuxedo Giorgio Armani. Voto: 7 Diodato/ IPAColapesce e Dimartino Entrambi in abito monopetto, uno celeste l’altro glicine, con camicia in tono, Dolce & Gabbana. Abbandonato il solito nero, il duo colora il palco con un pezzo rétro assolutamente vincente. Voto: ...

