Sanremo 2021, come giudicate la prima serata del Festival? (Di mercoledì 3 marzo 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Noiosa","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Divertente","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Senza grandi canzoni","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non l'ho guardata","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Noiosa","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Divertente","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Senza grandi canzoni","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non l'ho guardata","index":3}

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - diavolarosa_ : AIELLO - ORA (Official Video - Sanremo 2021) - galby1961 : RT @ErmannoKilgore: Sanremo 2021, prima serata. Amadeus: 'L'ho fatto per il Paese reale che sta cercando di ritrovarsi' - la Repubblica Ma… -