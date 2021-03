Ricoveri e tasso di positività | ha ragione Bertolaso? Un bollettino inquietante | sta arrivando il peggio

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Continua arare a vista d'occhio la situazione epidemiologica dell'Italia. In mattinata l'allarme era stato lanciato da Guido, secondo cui a breve sarà necessaria una zona rossa in Lombardia e non solo: esclusa la Sardegna, tutte le Regioni nel giro di un paio di settimane potrebbero essere interessate dalle massime restrizioni. Le varianti del Covid, e in particolare quella inglese, sono infatti sempre più diffuse e stanno comportando un aumento sempre più importante dei contagi e soprattutto dei. Occorre quindi correre ai ripari, in attesa che la campagna di vaccinazione decolli una volta per tutte e inizi a produrre qualche effetto positivo. Ildi mercoledì 3 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.884 contagiati, 14.068 guariti e 347 morti su 358.884 tamponi ...

sologiuma : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 20.884 contagiati • 347 morti • 14.068 guariti +84 terapie intensive | +193 rico… - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 20.884 contagiati • 347 morti • 14.068 guariti +84 terapie intensive | +193… - Libero_official : #Bollettino del 3 marzo: 20.884 contagiati, 14.068 guariti e 347 morti, +193 ricoveri ordinari e +93 in terapia int… - StefaniaFalone : Bollettino Coronavirus oggi 3 marzo 2021: 20.884 casi, 347 morti. Tasso di positività al 5,8%. Su ricoveri e terapi… - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Min. Salute: 20.884 nuovi contagi (ieri 17.083) e 347 decessi (ieri 343) nelle ultime 24 ore. Esegu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri tasso

Il Sole 24 ORE

... 222 gli ingressi del giorno, con un aumento di 84in terapia intensiva. - Gli effetti ... 358.884 i tamponi eseguiti, con ildi positività che sale al 5,9% (ieri era 5,1%). In aumento ...Ildi positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.884 (ieri 335. In aumento inelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per ...Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 6.6 per cento. Sono 638 i pazienti (+4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia ...L'Oms: il Bel Paese è tra le cinque aree del mondo con la maggior crescita di contagi. Vaccini monodose? L'immunologa: non vale per tutti i sieri ...