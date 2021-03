Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, Roberta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45. Al centro dello studio, molto probabilmente, rivedremo Riccardo e Roberta: c’è molta attesa per la loro scelta, con tanto di petali. Ma intanto, conosciamo meglio Riccardo. Riccardo Guarnieri: chi è, età, che lavoro fa Riccardo ha 41 anni ed è nato a Statte, in provincia di Taranto, dove tutt’oggi vive assieme ai suoi genitori (dopo la fine dell’ultima relazione con una donna con la quale conviveva). Per quanto riguarda il suo lavoro, attualmente non si sa se sia impiegato o meno: prima di trasferirsi a Brescia con la sua ex, Ida, lavorava come operaio a Statte. Riccardo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata diin onda oggi, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45. Al centro dello studio, molto probabilmente, rivedremo: c’è molta attesa per la loro scelta, con tanto di petali. Ma intanto, conosciamo meglio: chi è, età, chefaha 41 anni ed è nato a Statte, in provincia di Taranto, dove tutt’oggi vive assieme ai suoi genitori (dopo la fine dell’ultima relazione con una donna con la quale conviveva). Per quanto riguarda il suo, attualmente non si sa se sia impiegato o meno: prima di trasferirsi a Brescia con la sua ex, Ida, lavorava come operaio a Statte....

