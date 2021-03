Recupero Juventus-Napoli, c’è la data: si gioca il 17 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – La gara Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata di andata del campionato Serie A e non disputata il 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo con inizio alle ore 18.45. Lo comunica la Lega Serie A.Il collegio di garanzia del Coni aveva accolto il ricorso presentato dal Napoli contro la Figc, annullando senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello, che aveva confermato la decisione assunta precedentemente dal giudice sportivo nazionale presso la Lega di Serie A con cui era stata irrogata, a carico del Napoli, la sanzione della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica. Gli azzurri non si erano presentati sul campo da gioco in osservanza all’obbligo di quarantena imposto dall’Asl. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – La gara Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata di andata del campionato Serie A e non disputata il 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo con inizio alle ore 18.45. Lo comunica la Lega Serie A.Il collegio di garanzia del Coni aveva accolto il ricorso presentato dal Napoli contro la Figc, annullando senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello, che aveva confermato la decisione assunta precedentemente dal giudice sportivo nazionale presso la Lega di Serie A con cui era stata irrogata, a carico del Napoli, la sanzione della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica. Gli azzurri non si erano presentati sul campo da gioco in osservanza all’obbligo di quarantena imposto dall’Asl.

