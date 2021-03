Pomezia (Roma) – Tragedie familiari: minaccia di dare fuoco alla casa della compagna (Di giovedì 4 marzo 2021) Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e tentato incendio. Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri al “112”, riferendo che il compagno, al culmine di una violenta lite scaturita tra i Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) CarabinieriCompagnia dihanno arrestato in flagranza di reato un 59enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confrontie tentato incendio. Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri al “112”, riferendo che il compagno, al culmine di una violenta lite scaturita tra i

ANPIColleferro : RT @anpi_pomezia: LA #PRIMAVERA DELLE #ANTIFASCISTE a cura del Coordinamento #DonneANPI Provinciale #Roma #TeresaMattei Mercoledì 10 marzo… - ClementeUol : Pomezia, litiga con la compagna e cosparge di benzina la casa: arrestato - silentlynx1 : @gjngerhead Troppo, in più il tortino era veramente molto buono! Si trova a Pomezia, non so se hai presente, in provincia di Roma - anpi_pomezia : LA #PRIMAVERA DELLE #ANTIFASCISTE a cura del Coordinamento #DonneANPI Provinciale #Roma #TeresaMattei Mercoledì 10… - BreakingItalyNe : Roma: Litiga con la compagna e cosparge di benzina la casa a Pomezia: Arrestato un uomo di 59 anni -