MOVIOLA – Sassuolo-Napoli | Hysaj su Caputo | è rigore Berardi non sbaglia VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tante occasioni e gol nel primo tempo di, match della venticinquesima giornata di Serie A. Sull’1-1 (aut. Maksimovic, Zielinski), la squadra neroverde è tornata in vantaggio grazie ad un calcio di. Carica da dietro in area disue calcio difischiato dall’arbitro Marini. Giusta la decisione? Contatto evidente tra il difensore albanese e l’attaccante neroverde. Il direttore di gara non può che indicare il penalty. Edagli undici metri non hato. SportFace.