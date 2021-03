Morata: “Non c’è modo migliore di tornare aiutando la squadra a vincere” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Juventus torna al successo, battendo 3-0 lo Spezia, grazie ad un secondo tempo importante e ai cambi dalla panchina. Importanti e decisivi gli innesti di Bernardeschi e soprattutto Morata, che ritrova il gol, il 5° in campionato, dopo una astinenza che durava da dicembre (ultima rete con il Parma). Lo spagnolo su Instagram ha postato la sua felicità per la rete e per il successo scrivendo: “Non c’è modo migliore di tornare che aiutando la squadra a vincere”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A?lvaro Morata (@alvaroMorata) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Juventus torna al successo, battendo 3-0 lo Spezia, grazie ad un secondo tempo importante e ai cambi dalla panchina. Importanti e decisivi gli innesti di Bernardeschi e soprattutto, che ritrova il gol, il 5° in campionato, dopo una astinenza che durava da dicembre (ultima rete con il Parma). Lo spagnolo su Instagram ha postato la sua felicità per la rete e per il successo scrivendo: “Non c’èdichela”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A?lvaro(@alvaro) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

