Mare Jonio indagata sul business sbarchi, la protesta di CasaPound a Ragusa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ragusa, 3 mar – In merito all'indagine sulla Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans CasaPound Italia protesta nelle vicinanze del Tribunale di Ragusa con l'affissione di manifesti che condannano il business degli sbarchi. L'indagine sulla Mare Jonio Nei giorni scorsi dalla Procura di Ragusa, a conclusione di una lunga fase di indagini condotte da un gruppo interforze, è partita la disposizione del sequestro della nave Mare Jonio, cargo della Ong Mediterranea, e di perquisizioni personali e locali in diverse città italiane. Indagate inoltre 4 persone – tra cui Luca Casarini, volto assai noto nel mondo arcobaleno dell'accoglienza rose e fiori e dei centri ...

