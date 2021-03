L’odio social contro Giovanna Civitillo fa schifo (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ uno dei volti femminili del Prima Festival, il programma in onda prima di Sanremo 2021 che in pochi minuti prova a riassumere quello che succederà nella serata con le ultime notizie sul Festival. E’ Giovanna Civitillo, conduttrice, inviata di programmi Rai, opinionista. E’ anche la moglie di Amadeus ma prima, è una professionista, una che lavorava in tv, come purtroppo ha dovuto più volte dichiarare anche il direttore artistico del Festival, ben prima di diventare la “moglie di”. Ed è per questo che leggere tutti i commenti, L’odio social che ieri sera è stato vomitato addosso a Giovanna, è davvero imbarazzante. Fa schifo, come ci siamo permessi di scrivere nel nostro titolo. Perchè è facile mettersi un rossetto rosso, portare le scarpette rosse contro la violenza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ uno dei volti femminili del Prima Festival, il programma in onda prima di Sanremo 2021 che in pochi minuti prova a riassumere quello che succederà nella serata con le ultime notizie sul Festival. E’, conduttrice, inviata di programmi Rai, opinionista. E’ anche la moglie di Amadeus ma prima, è una professionista, una che lavorava in tv, come purtroppo ha dovuto più volte dichiarare anche il direttore artistico del Festival, ben prima di diventare la “moglie di”. Ed è per questo che leggere tutti i commenti,che ieri sera è stato vomitato addosso a, è davvero imbarazzante. Fa, come ci siamo permessi di scrivere nel nostro titolo. Perchè è facile mettersi un rossetto rosso, portare le scarpette rossela violenza ...

