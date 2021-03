Le previsioni meteo del 3 marzo, resiste l’anticiclone ma arrivano le piogge (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le previsioni meteo per l’Italia di oggi, mercoledì 3 marzo, sono all’insegna delle ultime ore di resistenza dell’anticiclone, già dalla tarda serata gli effetti cesseranno in maniera definitiva lasciando spazio a nuovi venti freddi, alle discesa delle temperature e all’arrivo della pioggia. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per oggi non ha emesso bollettino di allerta Il bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, martedì 2 marzo, e valido fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 3 marzo, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allerta meteo per rischio idraulico e rischio idrogeologico. Per ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Leper l’Italia di oggi, mercoledì 3, sono all’insegna delle ultime ore dinza del, già dalla tarda serata gli effetti cesseranno in maniera definitiva lasciando spazio a nuovi venti freddi, alle discesa delle temperature e all’arrivo della pioggia. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per oggi non ha emesso bollettino di allerta Il bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, martedì 2, e valido fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 3, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allertaper rischio idraulico e rischio idrogeologico. Per ...

