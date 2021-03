Lazio, si ferma anche Lazzari per 10 giorni: Inzaghi pensa a Marusic e non solo... (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manuel Lazzari salterà la trasferta contro la Juventus. L'esterno della Lazio ha riportato un'elongazione al polpaccio destro: si era fermato al termine del primo tempo della gara di sabato a Bologna. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manuelsalterà la trasferta contro la Juventus. L'esterno dellaha riportato un'elongazione al polpaccio destro: si erato al termine del primo tempo della gara di sabato a Bologna. ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Lazio, si ferma anche #Lazzari per 10 giorni: al suo posto #Inzaghi pensa a #Marusic - sportli26181512 : Lazio, si ferma anche Lazzari per 10 giorni: Inzaghi pensa a Marusic e non solo...: Lazio, si ferma anche Lazzari p… - Gazzetta_it : #Lazio, si ferma anche #Lazzari per 10 giorni: al suo posto #Inzaghi pensa a #Marusic - sportli26181512 : Lazio, si ferma Lazzari: ecco le tempistiche...: La giornata di ieri in casa Lazio è stata importante anche...… - CMercatoNews : ???? #Juventus, guai in vista per #Pirlo. #deLigt si ferma per #Lazio e #Porto -