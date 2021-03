Laura Pausini e il sodalizio quasi perfetto con Pierpaolo Piccioli

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo Achille Lauro, la passione per mantelli, cappe ed eccentrici capo spalla, colpisce anche27 anni di scintillante carriera, la vittoria a Sanremo Giovani nel 1993 e tanti premi nazionali e internazionali.è un’artista a tutto tondo e una donna con la “D” maiuscola, riconosciuta in tutto il mondo non solo per la sua inconfondibile voce, ma anche per la sua naturalezza e spontaneità.Nel corso degli anni il suo stile è sempre stato coerente: pochi scivoloni, un gusto classico tipico di chi sa apprezzare l’alta moda italiana e l’attitude di chi ha girato il mondo in jeans, t-shirt e zaino in spalla.Anche stasera, invitata come ospite d’eccezione alla Kermesse sanremese,dimostra coerenza e quella stessa attitude da “giramondo” che, da sempre, la ...