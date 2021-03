La Siria accusa gli Stati Uniti | “Riforniscono i terroristi con aiuti umanitari Onu”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Lagli. Nella giornata di ieri il comitato russo eno per il ritorno dei rifugiati ha denunciato gli Usa per aver sequestrato dei carichi didelle Nazioni Unite. Il fine sarebbe stato quello di supportare le milizie irachene legate a Washington. Le provviste sarebbero state inizialmente indirizzate al campo profughi di al-Rukban, vicino alla base statunitense di al-Tanf, un autentico centro di reclutamento di, a dire del comitato. Nel medesimo lasso di tempo 45 camion dell’esercito statunitense avrebbero trasportato tonnellate di grano e orzo in Iraq attraverso il valico di al-Walid, nel nordest del paese. L’operazione – avvenuta secondo Mosca e Damasco con la collaborazione delle ...

