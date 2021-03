La Camicia indossata da Fedez ha attirato tutti | per l’indizio sul nome della figlia in arrivo

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La Settantunesima edizione del festival di Sanremo è finalmente iniziata. Nella serata di ieri 2 Marzo infatti molti sono stati ospiti e concorrenti che hanno varcato le porte dell’Ariston. Partendo infatti proprio dal conduttore Amadeus che è stato riconfermato per condurre questo splendido programma. Insieme ad Amedeus anche quest’anno ritroviamo Rosario Fiorello e tanti ospiti, del mondo dello sport,musica e del cinema. View this post on Instagram A post shared by(@) Molti sono stati i cantanti che hanno dato inizio a questo Festival, la prima ad esibirsi infatti è stata proprio Arisa che avvolta dal suo abito rosso fuoco ha dato il via alla 71 esima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante l’Ariston non avesse pubblico a causa delle rigidissime restrizioni dovute al ...