Juventus-Napoli, finalmente c'è la data: in campo il 17 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Juventus-Napoli finalmente si gioca. La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero della 3a giornata: si giocherà mercoledì 17 marzo alle 18:45 Adesso è davvero ufficiale: "La gara di Serie A Tim Juventus-Napoli, valevole per la 3a giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18:45" È quello che si legge dal comunicato ufficiale della Lega Serie A, che pone finalmente fine ad una questione che ha ormai fatto giurisprudenza. A nulla sono valsi gli ultimi tentativi del presidente De Laurentis di far slittare ancora il giorno del match di cartello della terza giornata di Serie A.

