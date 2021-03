Juve, escluse lesioni per De Ligt. Il comunicato (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Juventus ha riportato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno e le condizioni di Matthijs De Ligt che ieri si è fermato prima della partita. Questo il comunicato: “La squadra, per preparare al meglio la sfida contro i biancocelesti si è ritrovata questa mattina al Training Center agli ordini di Pirlo e la sessione, come sempre accade il giorno del post gara, è stata differenziata: scarico per coloro che hanno giocato ieri sera, lavoro fisico ed esercitazioni tecnico-tattiche per la restante parte del gruppo. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino al JTC per una nuova giornata di lavoro. Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J Medical – conclude il report medico – hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lantus ha riportato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno e le condizioni di Matthijs Deche ieri si è fermato prima della partita. Questo il: “La squadra, per preparare al meglio la sfida contro i biancocelesti si è ritrovata questa mattina al Training Center agli ordini di Pirlo e la sessione, come sempre accade il giorno del post gara, è stata differenziata: scarico per coloro che hanno giocato ieri sera, lavoro fisico ed esercitazioni tecnico-tattiche per la restante parte del gruppo. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino al JTC per una nuova giornata di lavoro. Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs Depresso il J Medical – conclude il report medico – hanno esclusomuscolari e le sue condizioni verranno ...

