Jennette McCurdy | la star di iCarly abbandona la recitazione

Jennette McCurdy, star di iCarly, ha confermato di non voler tornare nel revival di iCarly dal momento che ha deciso di abbandonare la recitazione. Come riportato da Comic Book, i fan speravano nel ritorno della loro beniamina che, però, ha distrutto le loro aspettative. In occasione dell'ultimo episodio del podcast Empty Inside, Jennette McCurdy ha confermato di non voler tornare a recitare (almeno per il momento) e di volersi concentrare su altri progetti.

