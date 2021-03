Inter | BcPartners esce allo scoperto | “Interessati a club che possono competere ad alti livelli”

Leggi su zon

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nikos Stathopoulos, top manager di, è uscito pubblicamente: “Non c’è ancora l’accordo ma siamoessati” Dopo il terremoto che ha scosso le fondamenta societarie del gruppo Suning nelle ultime settimane, dalla dimissione dei settori non strategici passando per i problemi di liquidità concludendo con il fallimento dell’altra squadra calcistica guidata dal gruppo (lo Jiangsung Suning), le ultime dichiarazioni di Niko Stathopoulos, top manager del fondo londinese, rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno ad Appiano Gentile. In unvista all’agenzia di stampa “Bloomberg” Nikos Stathopoulos, ha dichiarato “esse per l’? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente ...