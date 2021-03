Il cane sta male: bimba di 9 anni se lo carica in spalla e percorre chilometri a piedi nella neve per cercare aiuto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il suo cane, Pamuk, stava male ormai da qualche giorno. Così, dopo aver saputo che nel vicino villaggio era arrivato un veterinario per visitare una mucca, una bambina di 9 anni di nome Cemre ha camminato sulla neve per oltre due chilometri con l’animale in spalla per cercare aiuto. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, arriva dalla Turchia e sta facendo il giro del web grazie al veterinario che ha vistato Pamuk. Il Dr. Ogün Öztürk, infatti, ha raccontato ai media locali questa storia incredibile ed ha pubblicato un’immagine (ormai virale) che mostra la piccola sorridente con il cane sulla schiena: “Questa bambina è venuta a fare un’iniezione al suo cane quando ha scoperto che ero al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il suo, Pamuk, stavaormai da qualche giorno. Così, dopo aver saputo che nel vicino villaggio era arrivato un veterinario per visitare una mucca, una bambina di 9di nome Cemre ha camminato sullaper oltre duecon l’aniinper. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, arriva dalla Turchia e sta facendo il giro del web grazie al veterinario che ha vistato Pamuk. Il Dr. Ogün Öztürk, infatti, ha raccontato ai media locali questa storia incredibile ed ha pubblicato un’immagine (ormai virale) che mostra la piccola sorridente con ilsulla schiena: “Questa bambina è venuta a fare un’iniezione al suoquando ha scoperto che ero al ...

vincenzolarosa_ : @Danila0909 @80AirasoR80 Quello che fa rabbia sta nel fatto che chi utilizza il social a cazzo di cane faccia quell… - slgnorina : @dripsk7rt @dannaziooone DIO CANE AMO È PROPRIO COMPLICATO STO RAGAZZO LO COMOSCO DA ANNI E BO APPARE E SPARISCE A CADO STA SEMP ZITT - eio : Passante: “Complimenti, lei è velocissimo a raccogliere la cacca del cane” Io: “Eh m’hanno detto che se sta a terra… - Latium_Uchiha : @rurungi @APiacentini84 È ufficiale andrè è andato in confusione sta a usa tutte parole alla cazzo de cane ?????? - nonpiovepiu : no ragazzi ma gaia sta descrivendo una realtà completamente diversa porco dio e dio cane non ci sto è troppo di parte -