Festival di Sanremo: programma di oggi, orari e palinsesto. Ospiti Laura Pausini ed Alex Schwazer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sarà incentrata sulla grande celebrazione della musica italiana la seconda serata del Festival Di Sanremo 2021, in programma al Teatro Ariston fino a sabato 6 marzo. Questa sera infatti a partire dalle ore 20:40, con la conduzione di Fiorello, Amadeus e la special guest Elodie, assisteremo alla performance della super ospite Laura Pausini, freschissima vincitrice dei Golden Globes 2021 con la canzone "Io sì" (Seen)", colonna sonora del film "La vita davanti a sè" diretto da Edoardo Ponti. Nel corso della serata, oltre alla pluripremiata cantante italiana, ci sarà anche il Volo, trio pop lirico che renderà omaggio al Maestro Ennio Morricone diretto dal figlio del compositore Andrea, Gigliola Cinquetti (che canterà "Non ho l'età" e "Dio come ti amo"), Marcella Bella (che canterà "Senza un briciolo di ...

