Femminicidio di Ilenia Fabbri | arrestati l’ex marito e un conoscente Accadde nel ravennate

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Movente ipotizzato, il profondo astio che l’uomo provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese economiche. Claudio Nanni, exdi, ed unsono statidalla polizia con l’accusa di concorso in omicidio pluriaggravato, per l’assassinio avvenuto a Faenza nelle scorse settimane. L'articolodie un nel proviene da Noi Notizie..