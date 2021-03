Dpcm Draghi, il testo integrale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Emergenza coronavirus, il testo integrale del Dpcm del 2 marzo firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. È stato pubblicato sul sito di Palazzo Chigi il testo integrale del Dpcm del 2 marzo firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e presentato in conferenza stampa dai ministri Speranza e Gelmini. Di seguito il testo integrale del Dpcm e la versione in formato Pdf Le misure di contenimento del contagio: mascherine e distanziamento È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Non vi è obbligo di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Emergenza coronavirus, ildeldel 2 marzo firmato dal Presidente del Consiglio Mario. È stato pubblicato sul sito di Palazzo Chigi ildeldel 2 marzo firmato dal Presidente del Consiglio Marioe presentato in conferenza stampa dai ministri Speranza e Gelmini. Di seguito ildele la versione in formato Pdf Le misure di contenimento del contagio: mascherine e distanziamento È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Non vi è obbligo di ...

