De Zerbi: «Mi dà fastidio non aver vinto contro il Napoli. Sul futuro…»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Le sue parole.

MATCH – «Quando vengo davanti alle tv dico quello che ho visto e oggi per me abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli è una grande squadra, ha calciatori che risolvono le partite da un momento all'altro. Abbiamo fatto anche degli errori, è vero, ma per la qualità del gioco e il coraggio meritavamo noi, dà fastidio non aver preso la posta piena».

AMBIZIONI EUROPEE – «L'ambizione è quella di far bene, poi davanti abbiamo sette squadre forti che hanno tutto di più. Questo è ...

