Covid: Oms, 2,6 mln casi la scorsa settimana, +7% dopo 6 settimane di calo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre 2,6 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo sono stati registrati la scorsa settimana, con un aumento del 7% rispetto ai 7 giorni precedenti, dopo 6 settimane consecutive di numeri in calo. Il trend in crescita emerge dal report epidemiologico settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'aumento globale dei casi si è concentrato in particolare nell'area del Mediterraneo orientale (14%), nel Sud-Est asiatico (9%), in Europa (9%) e nelle Americhe (6%). Per l'Oms, le possibili ragioni di questo aumento includono la continua diffusione di varianti, l'allentamento delle misure di salute pubblica e sociali e la fatica crescente della popolazione nel rispettare queste misure. Ma queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre 2,6 milioni di nuovidi-19 nel mondo sono stati registrati la, con un aumento del 7% rispetto ai 7 giorni precedenti,consecutive di numeri in. Il trend in crescita emerge dal report epidemiologicole dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'aumento globale deisi è concentrato in particolare nell'area del Mediterraneo orientale (14%), nel Sud-Est asiatico (9%), in Europa (9%) e nelle Americhe (6%). Per l'Oms, le possibili ragioni di questo aumento includono la continua diffusione di varianti, l'allentamento delle misure di salute pubblica e sociali e la fatica crescente della popolazione nel rispettare queste misure. Ma queste ...

