Cosenza-Frosinone | formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sabato 6 Marzo 2021 nello Stadio San Vito alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova al diciassettesimo posto con 26 punti con una striscia negativa. Ha pareggiato per due volte con Cittadella e Reggina e ha perso con il Lecce. Infine ha vinto con il Chievo e ha perso con il Brescia. Ilsi trova al decimo posto al 34 punti con una striscia negativa. Ha pareggiato con l’Ascoli, ha vinto con l’Entella e ha pareggiato con il Pescara. Ha perso contro la Cremonese e ha pareggiato con il Monza.-Monza 2-2: i ciociari non riescono più a vincere: quali saranno le probabili(4-3-1-2): Falcone, Corsi, Ingrosso, Tiritiello, ...

Mondoprimavera

Ilperde lo scontro diretto contro il Brescia (2 - 0) e torna con i piedi per terra ad ... I silani dovranno provare a riscattarsi gi nel match di sabato, in casa, contro il...3 - 0 CITTADELLA - PESCARA 0 - 1 LECCE - ENTELLA 0 - 0 REGGINA EMPOLI 0 - 3 SALERNITANA - SPAL 0 - 0 VICENZA - CREMONESE 3 - 1 LA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO Sabato 6 marzo ore 14...La Serie B vedrà sfidarsi Cosenza-Frosinone. Volete conoscere le quote per le scommesse e le formazioni? scopriamola insieme."Si rivede l'Empoli dopo la frenata, la Reggina crolla", scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. "Dopo.