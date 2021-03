Concorsi ISPRA 2021 | pubblicati bandi per tecnologi e collaboratori tecnici | come partecipare

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuoviin Gazzetta Ufficiale: nella pubblicazione n.15 del 23 febbraiosono stati resi noti gli avvisi che danno il via alla procedura di selezione per più di 50 posti. I candidati sono valutati sulla base dei titoli e del punteggio conseguito nelle prove d’esame. Le assunzioni saranno a tempo determinato e indeterminato. Nei prossimi paragrafi vediamo profili, requisiti di ammissione, modalità per l’invio della domanda, prove e programmi.Pubblici: le ultime newsNella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 23-2-sono statii seguenti: 1 posto di Collaboratore ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi ISPRA

Concorsi Pubblici

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con sede a Roma ha aperto una selezione riservata ai laureati. I requisiti e i termini per presentare la domanda... nell'auditorium del Club House al JCR di; presso il Salone d'Onore della Casa di riposo per ... Tra il 2018 e il 2020, il duo pianistico ottiene numerosi riconoscimenti innazionali e ...L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, ha indetto un concorso per l'occupazione di 49 posti di lavoro.