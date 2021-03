Catania-Palermo, le pagelle (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un gol di Santana ha deciso il derby di Sicilia. Le pagelle ai protagonisti della sfida del Massimino tra Catania e Palermo:Catania (3-4-3) Confente 6; Sales 5 (al 16' s.t, Di Piazza 5), Giosa 5, Silvestri 5,5; Calapai 5,5 (dal 32' s.t. Albertini s.v.), Dall'Oglio 6, Welbeck 5 (al 16' s.t. Rosaia 5), Pinto 5,5 (dal 25' s.t. Manneh 5); Russotto 7,5, Sarao 5,5, Golfo 5 (dal 32' s.t. Reginaldo 5.). All. Raffaele 4. Palermo (3-4-3) Pelagotti 6,5; Somma 6,5, Palazzi 6,5 (dal 35' s.t. Peretti s.v.), Marconi 4; Accardi 6, De Rose 6,5, Luperini 6, Valente 6 (dall'8' s.t. Crivello 6); Silipo 6 (dall'8 s.t. Santana 7,5), Lucca 6, Floriano 6,5 (dal 16' s.t. Broh 6). All. Filippi 7,5. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un gol di Santana ha deciso il derby di Sicilia. Leai protagonisti della sfida del Massimino tra(3-4-3) Confente 6; Sales 5 (al 16' s.t, Di Piazza 5), Giosa 5, Silvestri 5,5; Calapai 5,5 (dal 32' s.t. Albertini s.v.), Dall'Oglio 6, Welbeck 5 (al 16' s.t. Rosaia 5), Pinto 5,5 (dal 25' s.t. Manneh 5); Russotto 7,5, Sarao 5,5, Golfo 5 (dal 32' s.t. Reginaldo 5.). All. Raffaele 4.(3-4-3) Pelagotti 6,5; Somma 6,5, Palazzi 6,5 (dal 35' s.t. Peretti s.v.), Marconi 4; Accardi 6, De Rose 6,5, Luperini 6, Valente 6 (dall'8' s.t. Crivello 6); Silipo 6 (dall'8 s.t. Santana 7,5), Lucca 6, Floriano 6,5 (dal 16' s.t. Broh 6). All. Filippi 7,5. ITA Sport Press.

