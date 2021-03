“Caos Sanremo” Il cantante è stato squalificato dalla kermesse Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un inizio difficile per il Festival di, andato in onda con la sua prima puntata martedì 2 marzo, un inizio deludente per quanto riguarda gli ascolti, inferiori alle precedenti edizioni, e con tante difficoltà come era prevedibile in questa situazione in cui ci troviamo, dove il covid può colpire da un momento all’altro chiunque, soprattutto i cantanti in gara, costringendo così a cambi di programma dell’ultima ora. IramaEsattamente quello che è poi successo, per ora ad un solo concorrente, Irama, costretto a ritirarsigara per via del tampone risultato positivo ad un membro del suo staff. Al suo posto, per la prima puntata si è esibita Noemi, che aveva dichiarato di essere contenta e stupita, nonché preoccupata per l’artista, ma oggi ci sono delle novità. Le novità Innanzitutto sono due i ...