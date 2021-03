Cagliari | cambi in vista per Semplici | con il Bologna tocca ad Asamoah

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Leonardo, neo allenatore del, lanciaal posto di Lykogiannis nel match di questa sera contro il. Il punto Il tecnico delLeonardoquesta sera contro ilè costretto a fare deidi formazione rispetto alla gara di Crotone per via delle squalifiche. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Come sottolinea Tuttosport, contro i felsinei, reduci dalla vittoria contro la Lazio e a dieci punti di distacco dai sardi, mancherà lo squalificato Lykogiannis al quale potrebbe subentrare dal primo minuto, mentre davanti potrebbe arrivare la conferma per Pavoletti, protagonista in Calabria. Leggi su Calcionews24.com