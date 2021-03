Cagliari Bologna 1-0 LIVE: El Trenza Palacio fa il suo ingresso in campo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Bologna si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Bologna 1-0 20:47 Di Bello fischia l’inizio 1? Tiro di Nainggolan – Il belga al volo conclude alto, palla deviata in angolo 5? Dominguez salva sulla linea – Joao Pedro gira di testa su calcio d’angolo, ma l’argentino evita il goal 9? Tiro di Barrow – L’attaccante del Bologna si fa trovare sul secondo palo dagli sviluppi di calcio d’angolo ma conclude lontano dai pali 13? Ricordo di Astori – Gioco praticamente fermo per applaudire e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 20:47 Di Bello fischia l’inizio 1? Tiro di Nainggolan – Il belga al volo conclude alto, palla deviata in angolo 5? Dominguez salva sulla linea – Joao Pedro gira di testa su calcio d’angolo, ma l’argentino evita il goal 9? Tiro di Barrow – L’attaccante delsi fa trovare sul secondo palo dagli sviluppi di calcio d’angolo ma conclude lontano dai pali 13? Ricordo di Astori – Gioco praticamente fermo per applaudire e ...

Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Bologna 1-0, rete di Rugani D. (CAG) - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - Trudie_25 : RT @WZahaa: 64' AC Milan 0-0 Udinese 68' Atalanta 4-1 Crotone 62' Benevento 0-3 Hellas Verona 68' Cagliari 1-0 Bologna 64' Fiorentina1-1 Ro… - FI69interista : Entra un po' di #Inter nel #Bologna a #Cagliari ... #palacio e #medel !!! #CagliariBologna -