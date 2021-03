Atalanta | Gasperini | “Bel momento Conto l’Inter sarà un test utile per il Real Madrid”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Abbiamo fatto bene creando tantissimo. Sembrava una partita stregata, su un errore nostro hanno pareggiato ma abbiamo dimostrato di stare bene. Stiamo bene, è un bele speriamo di portarlo avanti il più possibile. La classifica è bella ma corta, in pochissimi punti puoi essere fuori dalla Champions”. Così Gian Pierocommenta la vittoria per 5-1 della suacontro il Crotone ai microfoni di Sky Sport. Il prossimo impegno vedrà i nerazzurri opposti al, maè convinto della forza dei suoi. “Siamo in un buone sappiamo di andare a giocare contro una squadra forte, che sta meritando il primo posto in classifica e che è riuscita a cambiare marcia algiusto. Noi andremo a cercare di misurarci con i migliori del ...

sportal_it : Gasperini, frecciatina all'Inter - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Ilicic con continuità è decisivo, con l'Inter test importante, merita il primo posto' - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini: 'Ilicic con continuità è decisivo, con l'Inter test importante, merita il primo posto' - DiMarzio : #AtalantaCrotone, l'analisi di #Gasperini - junews24com : Gasperini 'snobba' la Juve: «Inter miglior squadra del campionato» - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Commenta per primo Al termine di- Crotone, Gian Pieroha parlato a Sky : 'Abbiamo creato tantissimo, sembra una partita stregata perchè le occasioni sono state tante. Abbiamo dimostrato che stiamo bene e siamo in ......rischio per l', con Messias che scappa palla al piede e si presenta a tu per tu con Sportiello, bravissimo a sbarrargli la strada in uscita. Scampato il pericolo la squadra ditorna ...Il tecnico orobico: "Stiamo bene e in salute, cerchiamo di prolungare quanto più possibile questo momento: la classifica è bella ma è corta" ..."Se giochi bene con l'Inter, sei qualificato per giocartela anche col Real". Gasperini esprime un giudizio sui protagonisti della partita: " Gosens ha raggiunto una notevole capacità realizzativa in a ...