(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il prossimo dpcm anti-Covid scade il 6 aprile, al di là del quadro dell'emergenza sanitaria sarà impossibile rispettare la data dell'11 aprile per le elezioni in Calabria. M ... sul sito.

danieledv79 : RT @LaStampa: Amministrative: probabile un rinvio del voto a ottobre - MarioRo22315926 : RT @LaStampa: Amministrative: probabile un rinvio del voto a ottobre - mrtrs77 : RT @LaStampa: Amministrative: probabile un rinvio del voto a ottobre - LaStampa : Amministrative: probabile un rinvio del voto a ottobre - messveneto : Amministrative: probabile un rinvio del voto ad ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative probabile

La Stampa

La decisione spetta al governo e alle forze politiche ma all'interno dei partiti si dà per moltol'arrivo di un dl nel prossimo Consiglio dei ministri o in quello della prossima settimana. ...Secondo accreditate indiscrezioni parlamentari romane, sarebbe domenica 10 ottobre la data di piùindizione delle elezioni2021 che interesseranno mille comuni italiani, compresi le grandi città Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Trieste, ai quali dovrebbero ...Manca la conferma ufficiale, ma ormai negli ambienti romani è dato per certo: il voto amministrativo slitta in autunno. Dunque, anche a Torino, si voterà per il dopo Appendino a ottobre. L'eventualità ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...