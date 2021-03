Adidas: la sneakers più lunga del mondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ultima trovata di Adidas è nata dalla collaborazione del brand con il rapper estone TOMM¥ €A$H. Si tratta di una sneakers lunga ben un metro e caratterizzata da un design davvero particolare. Il brand tedesco Adidas, leader mondiale nel settore dell’abbigliamento sportivo e delle calzature, ha dato vita ad una nuova, eccentrica collaborazione. Stavolta, infatti, il marchio caratterizzato dalle tre strisce ha deciso di realizzare una partnership con Tommy Cash Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ultima trovata diè nata dalla collaborazione del brand con il rapper estone TOMM¥ €A$H. Si tratta di unaben un metro e caratterizzata da un design davvero particolare. Il brand tedesco, leader mondiale nel settore dell’abbigliamento sportivo e delle calzature, ha dato vita ad una nuova, eccentrica collaborazione. Stavolta, infatti, il marchio caratterizzato dalle tre strisce ha deciso di realizzare una partnership con Tommy Cash Articolo completo: dal blog SoloDonna

Adidas lancia Velosamba: scarpe per bici compatibili con tacchette Spd Bikeitalia.it Adidas lancia Velosamba: scarpe per bici compatibili con tacchette Spd Adidas lancia sul mercato Velosamba: le scarpe iconiche tra le più vendute di sempre diventano a misura di bici grazie alla suola per Spd ...

Sneakers di marzo, i modelli in uscita Una rondine non fa primavera, ma un paio di sneakers nuove sì! Tra riedizioni celebrative di modelli iconici e release inedite ecco le ginniche più cool su cui puntare per in uscita nel mese di marzo ...

