Achille Lauro a Sanremo 2021 è un dio del glam rock uscito da «Velvet Goldmine»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Piange sangue, esplode di luce e di piume e ha una lunga chioma (mullet style) di boccoli turchini,nel primo omaggio alla musica (la propria e quella con la M maiuscola) a. Canta Solo noi, un brano con cui ha cambiato di nuovo pelle e si è fatto cantore di una diversa generazione e dei suoi problemi, come ha spiegato lui stesso quando lo ha lanciato lo scorso 19 febbraio, preparandosi a queste serate. «Solo noi è il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso. Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l'ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna», aveva avvisato nel liberare la traccia per poi passare alla descrizione della sua generazione «senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera». In quell'occasione chiudeva con un tono epico e ...