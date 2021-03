A Sanremo da oggi chiusi bar e ristoranti: scoppia la protesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Sanremo scoppia la protesta dei commercianti contro l'ordinanza firmata nella serata di martedì dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che, proprio nella settima del festival, estende anche alla Città dei Fiori le misure restrittive anti-Covid previste per il distretto sanitario di Ventimiglia, a causa dell'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni. Da oggi infatti anche a Sanremo è stata disposta la chiusura di bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Rimane invece consentita la ristorazione per i clienti degli alberghi. "Ci trattano sempre come degli interruttori da accendere o da spegnere in qualsiasi momento - ha spiegato ad askanews il presidente di Confcommercio Sanremo, Andrea Di Baldassarre - Ci domandiamo se chi ci governa sa ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Aladei commercianti contro l'ordinanza firmata nella serata di martedì dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che, proprio nella settima del festival, estende anche alla Città dei Fiori le misure restrittive anti-Covid previste per il distretto sanitario di Ventimiglia, a causa dell'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni. Dainfatti anche aè stata disposta la chiusura di bar, pub,, pasticcerie e gelaterie. Rimane invece consentita la ristorazione per i clienti degli alberghi. "Ci trattano sempre come degli interruttori da accendere o da spegnere in qualsiasi momento - ha spiegato ad askanews il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre - Ci domandiamo se chi ci governa sa ...

