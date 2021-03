Traffico Roma del 02-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ancora disagi nella tarda mattinata sul grande raccordo anulare dove un altro incidente questa volta in carreggiata interna ha provocato difficoltà tra la Casilina e la Pia prudenza Inoltre su via Appia Nuova in questo caso perché c’è un cantiere Proprio in prossimità delle bivio per il Gra in direzione tram maggiori rallentamenti possibili anche su via Cristoforo Colombo Ancora una volta per la presenza dei lavori in corso tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia Torniamo sul raccordo anulare per ricordarvi lungo la carreggiata esterna la chiusura notturna per lavori dello ...